Глава ВТБ Костин: SWIFT должен умереть

Международная платежная система SWIFT должна быть «убита», заявил в среду глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, чтобы обрести суверенитет в финансовой сфере, России необходимо переходить на собственные цифровые расчеты и привлекать к этому своих сторонников.
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