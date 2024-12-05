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Лавров: финны за одну ночь вернулись к годам, когда они были союзниками Гитлера

Лавров: финны за одну ночь вернулись к годам, когда они были союзниками Гитлера

Global Look Press.Sgt/Agustin Montanez/Keystone Press Agency У России были дружеские отношения с Финляндией, но за одну ночь финны вернулись к годам, когда они были лучшими друзьями Гитлера, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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