Лавров: финны за одну ночь вернулись к годам, когда они были союзниками Гитлера

Global Look Press.Sgt/Agustin Montanez/Keystone Press Agency У России были дружеские отношения с Финляндией, но за одну ночь финны вернулись к годам, когда они были лучшими друзьями Гитлера, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.