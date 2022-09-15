Инженеры ЮВО учились очищать зараженную воду в условиях применения ОМП под Волгоградом

Инженеры ЮВО учились очищать зараженную воду в условиях применения ОМП под Волгоградом

Специалисты инженерных войск оборудовали пункты сбора и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

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