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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» посвятит Шумахеру ливрею для Гран-при Италии (AutoRacer)

«Феррари» будет использовать особую расцветку на предстоящем Гран-при Италии , сообщает AutoRacer. Ливрея будет посвящена Михаэлю Шумахеру, который начал выступления за Скудерию 30 лет назад.

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