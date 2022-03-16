«Вашингтон» продлил контракт с форвардом Снайвли на 2 года, зарплата – 800 тысяч долларов

«Вашингтон» продлил контракт с форвардом Джо Снайвли. 26-летний нападающий подписал договор на 2 сезона, зарплата составит 800 тысяч евро в год.
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