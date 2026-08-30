Сэм Альтман: AGI появится к концу года

Сэм Альтман © Aurelien Morissard / Pool via Reuters В материале, опубликованном в журнале TIME, Альтман заявил, что OpenAI планирует создать внутреннюю систему, соответствующую тому, как компания понимает AGI.
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