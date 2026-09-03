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Царьград

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AFP: 37 человек погибли в Нигерии при нелегальном сливе нефти

AFP: 37 человек погибли в Нигерии при нелегальном сливе нефти

В Нигерии вблизи Порт-Харкорта 37 человек погибли от ядовитых газов при нелегальной выкачке нефти из трубопровода, сообщило AFP.

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