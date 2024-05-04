Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Германии горит завод систем ПВО IRIS-T

В Германии горит завод систем ПВО IRIS-T

Облако ядовитого дыма повисло над Берлином в пятницу днем после того, как в городе загорелся завод, на котором наносят гальванические покрытия для обработки металлических поверхностей.

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