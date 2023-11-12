Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.
Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны
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BB
Belitskyi Belitskyi
Как приезжают соотечественники-препятствия, а мигрантам эеленый свет. Таких чиновников на кол
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3 час.
Александр
Автор -И.Рыбин. Этим всё сказано. Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей
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1 час.
Георгий Корнев
" Но пока репатрианты видят, что им тут не очень-то и рады. " Да рады репатриантам чиновники. Это их кормовая база. Автор сам пишет, цитата: "Мне пришлось не только платить все пошлины за свой внедорожник, но и давать взятку — без неё чиновники грозили арестовать авто и направить его на штрафстоянку...." Только не все рускоязычные это понимают, в отличии от населения с восточным менталитетом. Вспомнить хотя бы заявление одного из мигрантов, что дядя Турал всё проплатил.
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1 час.
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