Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Автор -И.Рыбин. Этим всё сказано. Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей

Георгий Корнев

" Но пока репатрианты видят, что им тут не очень-то и рады. " Да рады репатриантам чиновники. Это их кормовая база. Автор сам пишет, цитата: "Мне пришлось не только платить все пошлины за свой внедорожник, но и давать взятку — без неё чиновники грозили арестовать авто и направить его на штрафстоянку...." Только не все рускоязычные это понимают, в отличии от населения с восточным менталитетом. Вспомнить хотя бы заявление одного из мигрантов, что дядя Турал всё проплатил.