У дилеров в Китае появился обновленный Geely Coolray — с новым дизайном и с очень большим экраном медиасистемы

У официальных дилеров в Китае появился модернизированный кроссовер Geely Coolray. Машину легко опознать по новому бамперу с огромным воздухозаборником в нижней части с горизонтальными планками на манер Exeed TXL.
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