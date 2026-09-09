Фигурант дела о поставках тушенки на СВО просит отправить его на медобследование

Защита коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова, фигуранта уголовного дела о хищении 700 млн рублей для поставки тушенки на СВО, обратилась к замгенпрокурору с просьбой посодействовать в его медобследовании.
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Зачем мучать эту животинку?! Пристрелить его, чтоб не мучался "бедолага"!!!!!!