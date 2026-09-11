Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 612 подписчиков

Главное в иноСМИ 11 сентября: В США годовщина теракта и признание "провала". Саммит БРИКС в Индии. Канада поможет Украине с ПВО

Главное в иноСМИ 11 сентября: В США годовщина теракта и признание "провала". Саммит БРИКС в Индии. Канада поможет Украине с ПВО

Одна из главных тем сегодня в иностранных СМИ – освещение годовщины одного из самых крупных мировых терактов, который произошёл 11 сентября 2001 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

А ИНО СМИ пишут???.... ""Что касается меня... Я в то время находился в Н. Новгороде... И первая реакция, на уничтожение близнецов БЫЛА.... -"ЭТО ИМ за СЕРБИЮ!!!.... прилетело!"."".