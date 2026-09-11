Главное в иноСМИ 11 сентября: В США годовщина теракта и признание "провала". Саммит БРИКС в Индии. Канада поможет Украине с ПВО

Одна из главных тем сегодня в иностранных СМИ – освещение годовщины одного из самых крупных мировых терактов, который произошёл 11 сентября 2001 года.
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А ИНО СМИ пишут???.... ""Что касается меня... Я в то время находился в Н. Новгороде... И первая реакция, на уничтожение близнецов БЫЛА.... -"ЭТО ИМ за СЕРБИЮ!!!.... прилетело!"."".