Пешеходный переход около школы № 32 появится к новому учебному году

Пешеходный переход около школы № 32 появится к новому учебному году

В Уссурийске идет поиск подрядчика на обустройство пешеходного перехода у единственной на Междуречье школы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх