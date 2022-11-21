Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Сотскова о допинговом деле: «Эта история полностью изменила мою жизнь. Мир фигурного катания закрыл для меня двери»

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем допинговом деле. В апреле 2020 года Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх