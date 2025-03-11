Войска 2-го Белорусского фронта 10 марта заняли более 300 населенных пунктов

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на данцигском направлении, 10 марта овладели важными узлами железных и шоссейных дорог — городами Лауенбург и Картузы (Картхауз), сообщают «Известия».
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