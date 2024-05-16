Доля российской валюты при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных 58%

В марте 2024 года доля рубля в расчетах с европейскими партнерами за экспортированные товары и услуги достигла рекордных 58,5%, что на 10,8 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 9,6 пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии