Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Он и без портрета страшный. Господи, какое отталкивающее лицо!На новом портрете...
  • Eduard
    Куда хочет туда и едит,вас спрашивать не обязаны!NetEase: визит Вл...
  • Eduard
    До каких пор европейцы свой нос будут сувать всюду и указывать как всем жить?Пора им нос сломать,выпустить жир жирным...NetEase: визит Вл...

Доля российской валюты при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных 58%

Доля российской валюты при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных 58%

В марте 2024 года доля рубля в расчетах с европейскими партнерами за экспортированные товары и услуги достигла рекордных 58,5%, что на 10,8 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 9,6 пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх