Доля российской валюты при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных 58%

В марте 2024 года доля рубля в расчетах с европейскими партнерами за экспортированные товары и услуги достигла рекордных 58,5%, что на 10,8 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 9,6 пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.