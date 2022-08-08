Согласно информации из базы данных Microsoft Feedback Center, в Windows 11 сеть серьезный баг, который вызывает повышенное использование ресурсов центрального процессора процессом sihost.
Популярные статьи
- «Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии