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Красный Север

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В Новом Уренгое омоновцы открыли клуб для подростков «Ратники Ямала»

В Новом Уренгое омоновцы открыли клуб для подростков «Ратники Ямала»

Сотрудники ОМОН «Север» совместно с военно-патриотическим центром «Вымпел-Ямал» и кадетской школой презентовали в Новом Уренгое клуб для подростков от 12 до 17 лет «Ратники Ямала».

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