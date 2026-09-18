В Новом Уренгое омоновцы открыли клуб для подростков «Ратники Ямала»

Сотрудники ОМОН «Север» совместно с военно-патриотическим центром «Вымпел-Ямал» и кадетской школой презентовали в Новом Уренгое клуб для подростков от 12 до 17 лет «Ратники Ямала».
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