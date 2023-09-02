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Мэр Собянин сообщил об открытии ледового дворца «Крылатское» после капремонта

Мэр Собянин сообщил об открытии ледового дворца «Крылатское» после капремонта

После капитального ремонта в Москве открыли ледовый дворец «Крылатское». Как рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, первый в стране и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной уже принимает спортсменов на тренировки.

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