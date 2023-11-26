Канчельскис назвал бардаком организацию матча "Балтика" — "Спартак" в РПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал организаторов матча между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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