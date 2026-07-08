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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» готовит новое предложение по Гимараэсу, хавбек нужен Артете. «Ньюкасл» хочет 65+ млн фунтов

«Арсенал» готовит новое официальное предложение по трансферу полузащитника Бруно Гимараэса . Главный тренер лондонского команды Микель Артета лично заинтересован в подписании бразильского полузащитника.

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