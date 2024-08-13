Кнайсль заявила, что немецкое правительство не понимает российское общество

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben заявила, что согласие Германии на использование немецкой военной техники в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.
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