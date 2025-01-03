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Винисиус извинился за удаление в игре с «Валенсией»: «Спасибо, команда!✌ »

Вингер «Реала» был удален за толчок вратаря «Валенсии» сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его.

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