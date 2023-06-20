Вечерний Новосибирск

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ВТБ: мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей

ВТБ: мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей

Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking.

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