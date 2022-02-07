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Снежный циклон обрушится на Приморье

Снежный циклон обрушится на Приморье

Большую часть этой недели в Приморье существенных осадков не ожидается, но ситуация резко изменится в пятницу, когда со стороны Китая на территорию региона придёт циклон, который вызовет снежные осадки разной интенсивности, сообщает ИА DEITA.

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