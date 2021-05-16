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СМИ: Израиль преувеличил достижения операции «Метро», которую преподнесли как образец военной хитрости

СМИ: Израиль преувеличил достижения операции «Метро», которую преподнесли как образец военной хитрости

Ближний Восток Озвученные несколькими днями ранее стратегические успехи Армии обороны Израиля при проведении операции «Метро» оказались преувеличенными, об этом пишет издание «Маарив», ссылаясь на оценку ситуации некоторыми представителями ЦАХАЛа.

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