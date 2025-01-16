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Лещук о японцах: «Открытые, добрые люди, на улицах очень чисто. У нас более закрытый народ»

– Где отдыхали этой зимой? – В Японии, на Гавайях и в Нью-Йорке. – Давайте начнем с Японии – как вам там? – Очень понравился менталитет японцев, они открытые, добрые люди.

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