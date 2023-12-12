В Госдуме призвали включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев призвал обязать авторов фильмов и сериалов, которые посвящены появлению организованной преступности, указывать перед началом картины информацию о последствиях данных событий.
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