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В Госдуме призвали включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

В Госдуме призвали включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев призвал обязать авторов фильмов и сериалов, которые посвящены появлению организованной преступности, указывать перед началом картины информацию о последствиях данных событий.

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