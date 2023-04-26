«Арсенал» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – поражение и 3 ничьих

В 33-м туре команда под руководством Микеля Артеты проиграла «Манчестер Сити». Ранее «Арсенал» сыграл вничью три матча АПЛ подряд – с «Ливерпулем (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).
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