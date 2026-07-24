Казанда Донбасстагы сугыш корбаннарын искә алдылар

Бүген Җиңү паркында «Бердәм Россия Яшь Гвардиясе»нең Татарстан бүлеге активистлары Казан шәһәренең Балалар һәм яшьләр эшләре комитеты белән берлектә мемориалга чәчәкләр салды һәм Донбасстагы сугыш корбаннарын -балаларны искә алды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии