НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда Донбасстагы сугыш корбаннарын искә алдылар

Казанда Донбасстагы сугыш корбаннарын искә алдылар

Бүген Җиңү паркында «Бердәм Россия Яшь Гвардиясе»нең Татарстан бүлеге активистлары Казан шәһәренең Балалар һәм яшьләр эшләре комитеты белән берлектә мемориалга чәчәкләр салды һәм Донбасстагы сугыш корбаннарын -балаларны искә алды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии