Алла Пугачева возвращается к активности после перелома ноги

Артистка Алла Пугачева восстанавливается после перелома тазобедренного сустава в результате падения. Она передвигается с тростью, и её дальнейшее восстановление зависит от срастания кости, сообщает помощница певицы.
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