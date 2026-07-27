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Царьград

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Алла Пугачева возвращается к активности после перелома ноги

Алла Пугачева возвращается к активности после перелома ноги

Артистка Алла Пугачева восстанавливается после перелома тазобедренного сустава в результате падения. Она передвигается с тростью, и её дальнейшее восстановление зависит от срастания кости, сообщает помощница певицы.

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