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Царьград

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Захарова сравнила безумие немецкого президента с Гитлером

Захарова сравнила безумие немецкого президента с Гитлером

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина за неудобный вопрос.

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