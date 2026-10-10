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Физика сварочных деформаций — эффективные способы фиксации и компенсации

Физика сварочных деформаций — эффективные способы фиксации и компенсации

Сварочные деформации — одна из распространенных проблем при изготовлении металлических конструкций. Из-за нагрева и последующего охлаждения металл может изгибаться, смещаться и терять заданную геометрию, что усложняет сборку и ухудшает качество готового изделия.

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