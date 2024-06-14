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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).  Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07.

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