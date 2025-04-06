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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо об 1:0 с «Хайденхаймом» с голом на 91-й: «Байеру» было важно выиграть. Иногда можно даже не спрашивать себя, как это случилось»

Единственный гол леверкузенцы забили на 91-й минуте. «Для нас это был очередной матч с сильными эмоциями до самого конца.

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