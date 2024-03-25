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«Челси», «Арсенал» и «ПСЖ» готовы предложить «Наполи» 90 млн евро за Осимхена (Il Mattino)

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, «Челси», «Арсенал» и «ПСЖ» готовы предложить «Наполи» 90 миллионов евро за трансфер нигерийского нападающего.

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