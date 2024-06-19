Уничтожена группа пехоты: танк Т-80БВМ группировки войск «Днепр» ликвидировал укрепрайон ВСУ возле Работина

Севернее населённого пункта Работино (Запорожская область) экипажем танка Т-80БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поражён укрепрайон ВСУ и уничтожена группа украинской пехоты в составе восьми человек.
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