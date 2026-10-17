Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о неудачном выступлении клуба. – СКА опозорился в матче с «Ладой», результаты уничижительные, 5 поражений подряд и 6 в последних 7 матчах, в чем причины такого громкого провала на старте сезона? – Давайте объективно – команда начала сезон хорошо, за 8 матчей было 7 побед, все хорошо и все гладко.