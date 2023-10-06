Военнослужащие прошли курсы медпомощи на полигоне в Воронежской области

На полигонах Минобороны России Западного военного округа в Воронежской области непрерывно продолжаются курсы интенсивной боевой подготовки с военнослужащими по контракту, которые проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.
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