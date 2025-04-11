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Политнавигатор

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Стратегический сдвиг: Украина исчезла из повестки Москвы и Вашингтона

Стратегический сдвиг: Украина исчезла из повестки Москвы и Вашингтона

Началась «деукраинизация» российско-американских отношений. Таким образом аналитики трактуют тот факт, что в ходе последних переговоров делегаций России и США, которые прошли 10 апреля в Стамбуле, украинская тема не обсуждалась, что подтвердили в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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