Стратегический сдвиг: Украина исчезла из повестки Москвы и Вашингтона

Началась «деукраинизация» российско-американских отношений. Таким образом аналитики трактуют тот факт, что в ходе последних переговоров делегаций России и США, которые прошли 10 апреля в Стамбуле, украинская тема не обсуждалась, что подтвердили в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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