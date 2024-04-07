Безопасно ли учиться в школах Петербурга?

Как детские образовательные учреждения отреагировали на теракт в «Крокусе». После случившегося в Красногорске теракта в школах по всей России — вслед за торговыми центрами, музеями и концертными залами — стали усиливать меры безопасности.
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