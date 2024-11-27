В РФ разработали систему для защиты объектов от дронов при помощи тросов и сетки

Российские ученые создали инновационную систему для защиты различных объектов при атаке ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности.
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