Кристенсен близок к переходу в «Барсу», сделку могут закрыть на следующей неделе. Каталонцы предложили больше «Баварии»

Андреас Кристенсен может стать игроком «Барселоны». Защитник «Челси» очень близок к переходу в каталонский клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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