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«Флорида» продлила контракт с тренером по развитию Максимом Ивановым на 2 года

Тренер «Флориды» по развитию Максим Иванов продолжит работу в клубе. «Рад продлить контракт с «Пантерс» на два года.

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