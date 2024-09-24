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Лента новостей Крыма

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Очередное штормовое объявили в Крыму

Очередное штормовое объявили в Крыму

Очередное штормовое объявили в Крыму.25-28 сентября пожарная опасность ожидается в центральных и восточных районах региона, сообщает республиканский главк МЧС.

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