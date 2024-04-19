Кузов без ржавчины, надежный движок, АКП, престижная марка – седан за 800 т.р.

Чтобы прямо сейчас найти надежный и хороший автомобиль для всей семьи, имея в кармане менее миллиона рублей, нужно искать исключительно среди авто с пробегом, причем и там вас ждет кропотливый процесс выбора.
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