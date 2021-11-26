Дмитрий Васильев: «Шашилов – недоразумение российского биатлона. Почему ему дали такой карт-бланш, что он такого героического совершил?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

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