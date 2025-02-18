НСА: в Совете Федерации намечены три приоритетных направления развития агрострахования

Три отраслевых приоритетных направления развития защиты агрорисков намечены на первом заседании рабочей группы по развитию агрострахования при аграрном Комитете Совета Федерации: страхование товарной аквакультуры, виноградарства и садоводства.
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