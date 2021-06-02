Уборка рекламы с жилых домов, филиалы ИТ-гигантов и исключение Чехии из списка

1. Россия потихоньку цивилизуется. Визуального мусора на улицах становится всё меньше и меньше:Авторы поправок в закон о рекламе захотели убрать часть коммерческих объявлений с жилых домов и некоторых других частных и общественных пространств.
1. Россия потихоньку цивилизуется. Визуального мусора на улицах становится всё меньше и меньше:Авторы поправок в закон о рекламе захотели убрать часть коммерческих объявлений с жилых домов и некоторых других частных и общественных пространств.
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