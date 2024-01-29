Полосы загрузки компьютеров почти все фальшивые?

Неужели вся наша жизнь – ложь? Если вы когда-нибудь сидели и смотрели на полосу загрузки на телефоне или в середине видеоигры, то, скорее всего, вы стали свидетелем того, что эксперты в области технологий называют “благожелательным обманом”.